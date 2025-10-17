ヒカル、家賃6万円の初期拠点で「初心に帰ろうかな」しばらく生活　「当時過ごしてたような感じで」

人気YouTuberのヒカルさんが2025年10月15日に動画を公開し、活動初期に住んでいたという家賃6万円のアパートに滞在することを報告した。

12年間契約したままのアパート

ヒカルさんは「家賃6万円の家に引越します」という動画を公開し、「しばらく、地元の昔住んでた家賃6万円のアパートで生活します」と報告。動画はすでにそのアパート内の一室で撮影されており、ヒカルさんによると、「このヒカルチャンネルの始まった、原点となる家ですね」と明かした。

ヒカルさんによると、このアパートは12年間契約したまま。定期的に母親が掃除してくれていたために綺麗な状態ではあったものの、「ここで寝泊まりしたのいつなんやろう。もう本当に記憶にないくらい遙か昔な気がするな」と、8～9年ほどこのアパートで寝泊まりはしていなかったという。

一方、この日は「今日はこの家に泊まります」と言い、「しばらく地元で過ごしてみて、初心に帰ろうかなっていうふうに思います」「当時過ごしてたような感じでしばらく生活してみて」と明かした。

また、動画内ではいつもスタッフに運転を任せているヒカルさんが自ら運転して地元を懐かしみながらドライブ。さらに、かつての行きつけのお店で食事をしたり、地元のラウンジで飲んだりなどしていた。