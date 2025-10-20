エルフ荒川、ガチの衝撃的かわいさ...ぱっつんピンクヘアーの破壊力　「たまらんかわいい」大反響

お笑いコンビ「エルフ」の荒川さん（29）が、2025年10月16日放送の「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。「前髪ぱっつん」にイメチェンした姿がかわいすぎると話題になっている。

「反響ありすぎてなんか優勝したんか思った（笑）」

荒川さんが登場したのは「前髪ぱっつんチェンジ」という企画だ。「『半端なギャルではいられない』と決意の断髪」に挑んだ荒川さんは、金髪のロングヘアーから一転、ピンク色のぱっつんボブスタイルに激変。メイクも普段のギャルメイクとは印象を変え、ナチュラルに仕上げている。

放送中、Xでは「エルフ荒川のぱっつんピンクボブめちゃくちゃ似合ってて可愛い」「ぱっつんナチュラルメイクのエルフ荒川可愛いすぎやろ」「今回のぱっつん企画ぶっちぎりでエルフ荒川ちゃんが可愛すぎたピンクめっちゃ似合ってるし」「ギャルの荒川ちゃんも可愛かったけど、ぱっつん後の荒川ちゃんは可愛くて美人。どっちにしろ好き」などと盛り上がった。

荒川さんは10月17日にインスタグラムを更新。番組に登場した自身の写真とともに「ぐるナイで扉開かせてもらいました（笑）」と報告した。

「仮眠とってて寝覚めたら鬼バズしててびっくり 反響ありすぎてなんか優勝したんか思った（笑）」と、反響に驚いたようだ。