開票作業中なのに...「衆院に集中」で参院の決選投票把握できず　TBS政治部長のグダグダにツッコミ続出

自民党の高市早苗総裁が、2025年10月21日に行われた首相指名選挙で、第104代首相に選出された。これを取り上げた情報番組「ゴゴスマ～GOGO！Smile！～」（CBCテレビ、TBS系）で、参院の決選投票の最中にもかかわらず、TBSの政治部長が決選投票を行うかどうかわからない旨発言し、SNSではツッコミが相次いだ。

「いずれにしても高市さんで決定は決定」

衆院での選挙では、高市総裁は237票で過半数を獲得。そのため、決選投票は行われなかった。参院での選挙では、高市総裁は123票と、過半数に1票届かない結果となった。そのため参院では2位となった立憲民主党・野田佳彦代表との決選投票が行われた。ここで高市総裁が125票を獲得し、首相に選出されることになった。女性の首相就任は憲政史上初めてとなる。

番組では、TBSの岩田夏弥政治部長が出演し、首相指名選挙や高市内閣に入るとみられる議員の顔ぶれなどについて解説していた。

高市内閣の顔ぶれについて触れていた中、司会の石井亮次アナウンサーは、参院の首相指名選挙の情報が入ってきたとして、話を切り替えた。石井さんは、それぞれの投票数を示したボードを見ながら、高市総裁について「（参院過半数の）124に達しなかったということでいいんですか？」と質問した。

これに岩田政治部長は、「この数字だとそういう事かと思われます。それであれば決選投票という形に......あ、ごめんなさい、いずれにしても高市さんで決定は決定ですね」と話した。

石井さんが「参議院も1回で過半数にいかないと、決選投票をやることはやるんですか？」と聞くと、岩田政治部長は「あ、ごめんなさい、そこはちょっと衆議院（の投票）に集中してしまって......」とわからない様子だった。

その後、石井さんは、参院での決選投票をやるかやらないか「情報が入り乱れている」として、「このあとどうなるか、流動的にお伝えします」と締めた。

しかし、このやり取りが放送されたとき、すでに参院の決選投票が行われ、開票作業が行われていた。

これにXでは、「すでに決選投票やってるやん」「大丈夫ですか？」「ゴゴスマのスタジオは情報入るの遅いのか？」など、ツッコミを入れる声が書き込まれていた。