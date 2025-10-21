「ガッキー」Xトレンド入り　「ショックすぎ」「ガチ泣きした」結婚4年半の今...騒然のワケ

俳優・新垣結衣さん（37）の愛称で知られる「ガッキー」という単語が、X上で2025年10月21日に一時トレンド入りした。

長年にわたり新垣さんが広告に起用されてきた人気菓子をめぐり、別の俳優がイメージキャラクターに就任したと発表があり、ファンの間で驚きが広がっているためとみられる。

「メルティーキッスのCMガッキーじゃないの！？」

新垣さんといえば、2011年から、明治の冬期限定チョコレート「メルティーキッス」の広告に出演してきたことでも知られる。歌手・星野源さん（44）と21年5月に結婚発表した後も続き、24年のCMでは、イメージキャラ就任14年目にして初めて共演者が登場していた。

一方、明治は25年10月21日、「メルティーキッス」のイメージキャラとして俳優・出口夏希さん（24）を起用した新グラフィックおよび新CM「冬の待ち合わせ」篇を同日から放映すると発表した。お馴染みのテーマソングはそのまま、歌声が変わった。

新しいCMがXで好評を博す中、「メルティーキッスのCMガッキーじゃないの！？」「ショックすぎる、、」「ガッキーじゃなくなっててガチ泣きした」「冬の風物詩だったのに、寂しいね」「時代の変化を感じる...ただ、出口夏希はカワイイ」などと驚く声も散見され、一時トレンド欄には「ガッキー」「メルティーキッス」の単語が並ぶ事態に。

ただ、なかには、新垣さんは5月に発売した明治の新商品「生のとき」で広告起用されているとの指摘もあり、「メルティーキッスからなんか大人の階段を登ったそんなイメージだ！」「相変わらずガッキーは美しい」といった反応が出ている。