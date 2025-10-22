逸材そろうドラフト戦線に動き...広島が立石正広、西武が小島大河を1位指名公表　他球団の戦略への影響は

広島が大学球界ナンバー１スラッガー・立石正広（創価大）を、西武がミート能力と長打力を兼ね備える捕手の小島大河（明大）を、それぞれドラフト１位で指名することを事前に公表した。２球団の動向が、他球団の指名にどのような影響を及ぼすか。

注目の高校生右腕・石垣元気、社会人左腕・竹丸和幸はどの球団へ

アマ野球を取材するライターは、

「立石はドラフトの目玉で、複数球団の争奪戦が予想されています。広島が１位指名を事前公表したことに驚きはないですね。勝負手を打ったと感じるのは西武です。立石を回避し、小島の単独指名を狙うことを検討していた球団があったはず。西武が事前に指名を公表したことでクジを回避できなくなった。立石と比べて競合する球団は少ないと捉えるか、単独指名にこだわって他の選手に切り替えるか。今年は投手が豊作なので、各球団がドラフト戦略で頭を悩ませると思います」

と話す。

高校生で能力が飛び抜けているのが、最速158キロ右腕の石垣元気（健大高崎）だ。将来のエース候補として評価が高く、立石同様に複数球団の競合が予想される。

大学生は逸材がズラリ。中西聖輝（青学大）、伊藤樹（早大）、毛利海大（明大）、斉藤汰直（亜大）、山城京平（亜大）、島田舜也（東洋大）、藤原聡大（花園大）、堀越啓太（東北福祉大）、桜井頼之介（東北福祉大）と力のある投手がそろっている。社会人ナンバー1左腕の竹丸和幸（鷺宮製作所）も1年目から即戦力になる。

野手では松下歩叶（法大）、小田康一郎（青学大）、大塚瑠晏（東海大）が1位候補に挙げられている。

ドラフト会議は10月23日に開催される。広島、西武に続いて1位指名を事前公表する球団が現れるか。水面下の駆け引きはすでに始まっている。

（中町顕吾）