石橋貴明「大丈夫！元気ですよ！」　64歳誕生日にX投稿...「本当によかった」「涙が止まりません」

食道がんと咽頭がんを併発し、芸能活動を休止している、お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明さんが、64歳の誕生日となる2025年10月22日、Xを更新した。

「リクエストは『雨の西麻布』を！」

石橋さんはXで「沢山のバースデーメッセージをありがとう！ 大丈夫！ 元気ですよ！」と投稿した。

この日、東京は冷たい雨が降ったということで、「リクエストは『雨の西麻布』を！」と、1985年リリースのとんねるずの楽曲のタイトルを出し、「あれから40年！ 笑笑笑」とつづった。

Xユーザーからは「貴さん、貴さん、貴さん 大丈夫だって！ 元気だって！！ この言葉をご本人から聞けることが本当に嬉しくて幸せで、涙が止まりません」「タカさんから『大丈夫』『元気です』という言葉が聞けて本当に嬉しいです 時間がかかってもワンフーは待っているので焦らずしっかり治して下さいね。元気に戻ってきてくれるのを楽しみに待ってます」「貴さん！ 元気なんだね！ よかった、、、、、本当によかった！」「『雨の西麻布』また憲さんと2人で歌ってくれますよね？ 待ってます そして とんねるずでいてくれてありがとう」などのコメントが寄せられている。

石橋さんは10月12日、とんねるずを特集した北海道のローカルラジオ番組にXで言及。約9か月ぶりの投稿に、「久しぶりのSNS更新すごく嬉しいです！！」「貴さん。元気になってください」などの声が上がっていた。