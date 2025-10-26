J-CAST ニュース

TBS良原安美アナ、透け感タイツ×膝上ミニスカ＆グレーでまとめた秋コーデ　神スタイルの衝撃

2025.10.26 08:00
エンタメ班
   TBSアナウンサーの良原安美さん（30）が2025年10月20日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカート×ブーツのコーデを披露した。

「私は天気に同化したいタイプ」

   良原さんは「パキッとした色を着た方が映えるのだろうけど、私は天気に同化したいタイプ。（どんなタイプ）」といい、グレーでまとめた秋コーデの写真を3枚を投稿した。

   インスタグラムに投稿された写真では、ノーカラージャケットとニット、ミニスカートを着用し、足元は透け感のあるドット柄のタイツと黒のブーツを合わせていた。

   3枚目の写真は、頭に手を寄せるしぐさとともに、ウエストに巻いたレース柄の布がさりげないアクセントを添えていた。

