TBS良原安美アナ、透け感タイツ×膝上ミニスカ＆グレーでまとめた秋コーデ　神スタイルの衝撃

TBSアナウンサーの良原安美さん（30）が2025年10月20日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカート×ブーツのコーデを披露した。

「私は天気に同化したいタイプ」

良原さんは「パキッとした色を着た方が映えるのだろうけど、私は天気に同化したいタイプ。（どんなタイプ）」といい、グレーでまとめた秋コーデの写真を3枚を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、ノーカラージャケットとニット、ミニスカートを着用し、足元は透け感のあるドット柄のタイツと黒のブーツを合わせていた。

3枚目の写真は、頭に手を寄せるしぐさとともに、ウエストに巻いたレース柄の布がさりげないアクセントを添えていた。