TBS良原安美アナ、透け感タイツ×膝上ミニスカ＆グレーでまとめた秋コーデ　神スタイルの衝撃

TBSアナウンサーの良原安美さん（30）が2025年10月20日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカート×ブーツのコーデを披露した。
良原さんは「パキッとした色を着た方が映えるのだろうけど、私は天気に同化したいタイプ。（どんなタイプ）」といい、グレーでまとめた秋コーデの写真を3枚を投稿した。
インスタグラムに投稿された写真では、ノーカラージャケットとニット、ミニスカートを着用し、足元は透け感のあるドット柄のタイツと黒のブーツを合わせていた。
3枚目の写真は、頭に手を寄せるしぐさとともに、ウエストに巻いたレース柄の布がさりげないアクセントを添えていた。
この投稿をInstagramで見る 良原安美 TBSアナウンサー(@yoshiharaami)がシェアした投稿
良原安美 TBSアナウンサー(@yoshiharaami)がシェアした投稿
半導体設備の点検、保全作業
株式会社ターンフラット
兵庫県 神戸市
時給1,500円
正社員 / 派遣社員
スポンサー：求人ボックス
就労支援スタッフ/未経験歓迎・日勤のみ!残業ゼロ
就労継続支援B型事業所プラネット浜松
静岡県 浜松市
時給1,497円～1,597円
正社員
コンテンツブロックが有効であることを検知しました。
このサイトを利用するには、コンテンツブロック機能（広告ブロック機能を持つ機能拡張等）を無効にしてページを再読み込みしてください