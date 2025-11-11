3か月後オープンのポケパーク、早くも会員サイト大混雑で「待合室」　抽選受け付け開始は10日後

人気ゲーム「ポケットモンスター」のライセンス管理を行っている株式会社ポケモン（東京都港区）は2025年11月11日に公式Xで、ポケモン初の常設施設「ポケパーク カントー」が26年2月5日、よみうりランド内に開業すると発表した。入場チケットは抽選販売で、11月21日18時から受け付けを開始するが、申し込みに登録が必要な会員サイトは、早くも混雑しており、待機が発生している。

「やべぇ！！キタ！！！絶対行く！！」

「ポケパーク カントー」の公式サイトによると、草むらやトンネル、山道といったさまざまな地形の「ポケモンフォレスト」エリアでポケモンを観察できるほか、「カヤツリタウン」エリアでショップやポケモンたちが集うグリーティング・パレード、アトラクションなどが楽しめる。

Xでは、「フォレストが結構本格的なハイキング(？)っぽくて楽しそう！！」「やべぇ！！キタ！！！絶対行く！！」「めちゃめちゃ行きたいエントリーしなきゃ！」といった期待の声が寄せられた。

チケットは「エリートトレーナーズパス」、「トレーナーズパス」、「タウンパス」の3種類だ。

「エリートトレーナーズパス」は、ポケモンフォレストとカヤツリタウンに時間指定なしで入場できるほか、特別なグリーティングやオリジナルギフトグッズといった特典が付く。「トレーナーズパス」は、カヤツリタウンには時間指定なしで入場できるが、ポケモンフォレストには指定時間枠内に一度の入場となる。「タウンパス」は、カヤツリタウンにのみ入場できる。

料金は、「エリートトレーナーズパス」が大人（13歳以上）1万4000円から、子ども（3歳以上）1万1000円から。「トレーナーズパス」は大人（13歳以上）7900円から、子ども（3歳以上）4700円から。「タウンパス」は大人（13歳以上）4700円から、子ども（3歳以上）2800円から。

26年2月5日から3月31日分の入場チケットは、11月21日から12月8日まで抽選を受け付ける。4月1日以降は、毎月1日から12日に抽選申し込みを受け付ける。

抽選の申し込みには会員登録が必要だが、11日夕時点ですでにサイトは混在しているようだ。記者が新規会員登録をしようとすると、遷移先の画面には次のように表示され、5分ほどの待ち時間が発生した。

「現在、サイトが大変混雑しております。順番が来るまでページを閉じずにお待ちいただくか、時間が経ってからお試しください」

その後、メールアドレスとパスワードを入力し、届いたメールを開くと、再び5分ほどの待ち時間が発生した。

Xでは、「ポケパークの待ち時間よww皆さんお仕事の時間では」「早くサイトみたいのにアクセス制限」「アクセス集中しすぎて、登録すらできないわ」といったコメントが寄せられている。