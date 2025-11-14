オープンマリッジ宣言が波紋のヒカル、「離婚について話しました」→「なんだかんだ継続」　動画で近況報告

「オープンマリッジ宣言」が波紋を広げていたYouTuberのヒカルさんが2025年11月13日公開の動画で、元カリスマキャバ嬢で実業家の妻、「進撃のノア」さんと「離婚」について話し合う様子を明かした。

「ノアが納得してないみたいで......」

ヒカルさんは5月31日にノアさんとの結婚を発表したものの、9月14日に公開した動画の中で、配偶者以外の相手との恋愛や性的関係を認める「オープンマリッジ」にすることを宣言。

ノアさんは、浮気自体は許容するスタンスだったものの、動画の中で、ヒカルさんが「ハーレムがいい」「ノアがそのハーレムにいないと意味がない」などと発言したことなどから大炎上。9月27日には、その時点で、炎上の影響でヒカルさんの会社の損失が約4億円にのぼったことなどが明かされていた。

11月13日公開の「ノアと離婚について話しました」との動画では、炎上後初めてノアさんと共演。話し合う様子を公開した。

ヒカルさんは「夫婦動画はもうYouTubeに出さないっていう風に言ったんですけど、それに対してノアが納得してないみたいで」と切り出した。

ヒカルさんとノアさんは炎上後、約1か月にわたって会うこともLINEでのやり取りすらもなかったといい、10月末にノアさんの店で働くキャバクラ嬢・ひめかさんのイベントで、久々に顔を合わせたという。