登録者93万人気YouTuber「愛する方と結婚することに」報告　「泣いちゃって...」プロポーズ裏話明かす

チャンネル登録者数93万超の人気YouTuber「えんどれす【Endless】」が、2025年11月15日に動画を更新。メンバーのこばさんが婚約したことを発表した。

「なんも言わずに『結婚してください』で終わった」

こばさんは動画で、「こば、結婚しました～！」と切り出し、左手の薬指の指輪を見せた。

プロポーズは 「ホテルにお花とかを取り寄せといて、ご飯食べた後に夜ホテルに行って、（妻に）『一回、目つぶって行って』って、花とか用意して、指輪とかこう（隠して）やって」と、入念に準備したようだ。

プロポーズの言葉は 「練習したの」というが、こんな裏話を明かした。

「手紙書こうかなと思ったんだけど、手紙ちょっと違うなと思って、ちゃんと目見て言いたいから暗記していったんだけど、（妻が）出てきた瞬間泣いちゃって、なんも言わずに『結婚してください』で終わった」

撮影の時点でまだ入籍しておらず 、互いの親へのあいさつもこれからだ という。

コメント欄には「おめでとう！ こば。エンドレスとしての活動も頑張って！」「マジか！！ 今年に入って表情も柔らかくなって雰囲気が優しくなったからそろそろかなって思ってた」「本当におめ～ 衝撃だったけど、嬉しいよ」「おめでとうとしか言いようがない お幸せに！！」などと書き込まれている。

こばさんは11月16日にインスタグラムを更新。以下の直筆メッセージを公開した。

「皆様へ この度私こばは 愛する方と結婚することになりました。まだまだ未熟ですがより精進して参ります 今後ともよろしくおねがいします。2025年11月16日 こば」