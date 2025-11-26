「あのくそ金髪芸人」平本蓮ブチギレで...X騒然　R-1王者も動揺「絶対、僕ですよね？」

格闘家の平本蓮さんが2025年11月25日にインスタグラムで、「あのくそ金髪芸人 調子乗りすぎ」などと怒りをあらわにした。相手は誰かと騒がれる中、人気お笑い芸人が「絶対、僕ですよね？」と反応する事態になっている。

「金髪って僕しかいませんもん」

平本さんはインスタのストーリーズで、黒背景に白文字で「久々にあんなキレたわ あのくそ金髪芸人 調子乗りすぎ」と訴えた。投稿はXユーザーの間でも「誰のこと？」「たくさんいすぎて困るわ」「なんで名指ししないの？」「格闘家の誰かじゃね」などと注目され、さまざまな憶測が広がっている。

26日には、金髪がトレードマークで、ピン芸日本一決定戦「R-1グランプリ」22年王者でもあるお笑い芸人・お見送り芸人しんいちさんが、平本さんの投稿をスクリーンショットで紹介しながら、

「す、す、すみません え、え、ちょ待って下さい！怖いです 絶対、僕ですよね？金髪って僕しかいませんもん」

と反応した。号泣する絵文字を添えて「また嫌われもたー もう自分が嫌になります #平本蓮 様」とも記している。

その後にこれを平本さんが引用リポストし、上を指差す手の絵文字で応じると、しんいちさんは「優しい すき」とコメント。実際のところ平本さんは誰に怒ったのか、事実関係は分からないもののSNS上が騒然としている。