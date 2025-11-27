北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表　入試課「報道されている状況については把握」

北海道大学の後期日程入試が、思わぬ事態に直面している。2026年3月12日の試験日の翌日から、アイドルグループ「嵐」のラストツアーが札幌市内で開催されるため、北大受験生にも影響を与えるのではないかと懸念する声がSNS上で相次いだためだ。

北大生活協同組合では例年、前期・後期日程周辺のホテルや航空券を公式サイトで提供している。25年11月27日には、ラストツアー開催を受けての対策を発表し、後期入試の分の予約については、受験票の提出を求めることがあるとした。

北大「安心して受験に臨めるよう努めてまいります」

嵐は11月22日、北海道公演を含むラストツアーの日程を発表した。北海道では、札幌市内にある大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で、26年3月13日～15日にかけて開催する。

発表後、札幌市内のホテルの宿泊費や航空券代が高騰し、SNS上では、ライブ前日に実施される北大後期入試の受験生にも影響が出るのではないかと心配する声が相次いだ。こうした中、北大生協が提供するサポートにも注目が集まった。

北大受験生・新入生応援ページには、「北海道大学受験宿泊・フライト案内」というプランがある。そして、航空券とホテルがセットになった「フライトパック」と、ホテルだけを予約する「宿泊」の2種類が、それぞれ前期・後期日程ごとに用意されている。

こうした中、北大生協は11月27日に公式サイトで、「後期受験フライト宿泊のご予約についてのお知らせ」と題した文書を発表。26年3月13日からの「札幌市内大型イベント」の開催を受け、「受験生のためのフライト・宿泊確保のために受験票の提出を求めることがあります」とした。

11月22日以降に予約した人を対象とする。「大学入学共通テスト受験票」あるいは「北海道大学後期入試受験票」のPDFデータの提出を求めることがあるとした。

嵐のラストツアーを巡る状況について、北大はどのように考えているのか。

学務部入試課の試験実施担当は27日、「現在報道されている状況については把握しております。例年、受験生には早めの移動計画をご検討いただくようご案内しているところです。本学としては受験に必要な情報を適切に発信し、受験生やその保護者の皆さんが安心して受験に臨めるよう努めてまいります」と取材に答えている。