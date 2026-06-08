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元世界王者カシメロ、ネリ撃破で今後の展望は？井上尚弥戦には「いくつかの障害」...亀田京之介戦で評価下落【米メディア】

2026.06.08 14:21
スポーツ班

   プロボクシングの元世界3階級王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン、37）が、2026年6月6日に愛知国際展示場で、元世界2階級王者ルイス・ネリ（メキシコ、31）と対戦し、4回TKOで破った。

  • カシメロ選手（本人インスタグラムより）
    カシメロ選手（本人インスタグラムより）
  • カシメロ選手（本人インスタグラムより）

「井上にはもう興味がない」

   試合はカシメロの圧勝だった。初回に3度のダウンを奪うと、勢いは止まらず2回に右フックでダウンを奪った。

   3回にもダウンを奪い、4回に左フックで倒したところでレフリーが試合を止めた。WBC世界フェザー級4位のネリから計6度のダウンを奪っての圧勝で、復活を印象付けた。

   カシメロはバンタム級の世界王者時代から、井上尚弥（大橋、33）との対戦を熱望していた。20年4月に井上と対戦することが内定するも、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、対戦は実現しなかった。

   これまでSNSで井上への挑発を繰り返してきたカシメロ。スポーツ紙によると、ネリ戦後「井上にはもう興味がない。自分が戦いたいといっても避けるんじゃないか。この試合を見てビビっただろう」と言い放ったという。

   カシメロが対戦を熱望しているのが、元WBA・IBF世界スーパーバンタム級王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）だ。アフマダリエフは、25年9月に井上に挑戦して判定負け。現在、WBA世界スーパーバンタム級3位にランクしている。

   元世界2階級制覇王者のネリに圧勝し、復活をアピールしたカシメロ。米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）は、現時点のカシメロの実力を踏まえ、今後の展望に関して言及した。

「カシメロは主要4団体ランキングのトップ15に入っていない」
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