辻希美、お気に入り料理の定番アイテム明かす　「マジで神だから」「これがないと生きていけない」

元モーニング娘。メンバーで、タレントの辻希美さんが2026年7月20日に公式YouTubeチャンネルを更新。楽天市場での購入品を紹介した。

子どものお弁当に活用しているものも

ネットでの買い物が多いという辻さんは、食料品や美容品までまとめて購入しているという。今回は、約5万円分の購入品を紹介した。

まず紹介したのは、冷凍の骨取りサバ。骨がのどに刺さる心配もなく、子どもも安心して食べられるという。また、冷凍の骨取り鮭も購入。フライやマリネ、ホイル焼きなど、簡単に調理できて便利だと語った。高校生の長男・青空さんのお弁当にも活用しているそうだ。

ほかにも、食卓の味方として「五穀だれ」も購入。YouTubeで何度も紹介しており、「マジで神だから」と言い切るほどのお気に入りの商品だという。「これがないと生きていけない」そうで、肉の味付け、すき焼き、野菜炒めなど万能に使えると語った。

さらに、「これはね、本当にすごいよ！」と太鼓判を押し、今年高校生になった長男の青空さんのママ友にも紹介したという商品も。それは、手のひらサイズのステンレスの保冷剤で、特に夏場のお弁当を持っていく際にぴったりなのだという。青空さんはお弁当箱を学校に置いてきてしまうことが多く、今回買い足したのだそうだ。

コメント欄では、「欲しい商品ばかり」「気になった物真似して頼みます」「つじちゃん買い物上手だよぉ」といった声が寄せられた。