ボクシング中谷潤人、美女プロゴルファーとの結婚報告　腕からませ見つめ合うステキ2ショットを添えて

プロボクシングの元世界3階級制覇王者・中谷潤人選手（28）が2026年7月22日、自身のインスタグラムを更新。女子プロゴルファーの田村亜矢選手（29）との結婚を報告し、夫婦ショットを披露した。

中谷潤人選手は26年5月2日、世界スーパーバンダム級4団体統一王者・井上尚弥選手（33）に挑戦し判定負け。プロ33戦目で初の黒星を喫した。

「We got married」

中谷選手は「We got married」とし、モノクロの2ショットや田村選手と芝生に座る姿を投稿した。4枚目の画像では「関係者の皆様へ」とし、「このたび、中谷潤人と田村亜矢は、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。

また、「これからは家族として、喜びも困難も共に分かち合い、さまざまな出来事を楽しみながら歩んでいきたいと思っております。どんな時もお互いへの思いやりと尊敬、そして感謝の気持ちを忘れず、たくさん笑い合いながら、僕たちらしい温かい家庭を築いていけたらと思っております」とメッセージを寄せた。

インスタグラムに投稿された写真では、中谷選手と田村選手は、サングラスかけて白いシャツとデニムを着用。中谷選手の肩に田村選手が寄り添い、腕をからませ、見つめ合って微笑んでいた。

2枚目では、カメラ目線で笑顔をのぞかせていた。3枚目では、芝生に腰かけて、中谷選手の肩に田村選手が寄り添っているところがとらえられている。

この投稿には、「おめでとうございます！」「写真でもお似合いなのが分かります」「とってもお似合いの2人」「とても素敵な写真」「素敵な奥様」といったコメントが寄せられていた。