「りくりゅう」三浦璃来、「初めてのピンヒール」＆ドレスアップ姿に反響　「わあーー綺麗！」「かわいい」

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、2026年4月に引退を発表した「りくりゅう」の三浦璃来さん（24）が2026年7月4日、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップした姿で木原龍一さん（33）との2ショットを披露した。

「素敵なお洋服と靴を着用させていただけて、とても嬉しかったです！」

三浦さんは「先日、私がXで呟いたのはこれでした」とし、日本テレビ「THE MUSIC DAY」出演時のアルマーニの衣装ショットを投稿した。三浦さんは6月3日にXで「今日は、今まで頑張ってきて本当に良かったなと改めて感じることができた1日でした」「皆様オンエアをお楽しみに！」と投稿しており、この番組の出演だったことを明かした。

インスタグラムに投稿された写真は、三浦さんは足元にピンヒールを合わせてグレーのドレスを着用。木原さんは黒いジャケットとパンツのスーツというコーデ。2人で寄り添り、手を広げて笑顔をみせていた。

この投稿には、「似合いでステキ～」「どんなタイプの服も着こなしてしまう2人」「わあーー綺麗！かっこいいーー！」「素敵なリンクコーデ」「りくちゃん綺麗すぎる」「りくちゃん、かわいい」といったコメントが寄せられていた。

ちなみに、このコーデについて三浦さんは7月4日にXで「普段はジャージで過ごすことが多いので、素敵なお洋服と靴を着用させていただけて、とても嬉しかったです！」とつづっていた。ハッシュタグ「#初めてのピンヒール」「#うまく歩けなかった」「#かっこよくコツコツと音を鳴らして歩けるようになりたい」「#でも身長盛れてて良い感じ」とコメントを添えつつ、おどけていた。