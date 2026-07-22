【ドジャース】キム・ヘソン、韓国出身元大リーガー「トレード移籍」提言...「控えでも大リーグでプレーできる球団に」

大リーグのピッツバーグ・パイレーツでプレーした韓国出身カン・ジョンホ氏（39）が、ドジャース傘下３Aでプレーするキム・ヘソン内野手（27）に対してトレードを勧めた。複数の韓国メディアが2026年7月21日に報じた。

「データを見れば昨年よりはるかに良いのにマイナーにいる」

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎え、ムーキー・ベッツ内野手（33）の負傷者リスト入りに伴い、4月6日に大リーグに昇格。5月に入り打撃が落ち込み始め、5月下旬にマイナーに降格した。

今季の大リーグ成績は、43試合に出場して打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651。3Aでは、打率.281を記録し、課題の打撃でアピールしきれていない。

現在、チームはナ・リーグ西地区の首位を独走している。戦力が充実している中、キムの大リーグ再昇格は厳しい状況にある。一方で、他の選手と比べ年俸が安く、ユーティリティプレイヤーであるため、米メディアでは、たびたびキムのトレード説が浮上している。

地元メディア「マイデイリー」（ウェブ版）によると、カン氏はこのような状況を踏まえ、自身のユーチューブで大リーガーの先輩としてキムにアドバイスを送ったという。

カン氏は「キム・ヘソンは昨年より良くなった点が多い。三振率も減り、四球も増え、コンタクト能力も向上し、空振り率も減った。データだけ見れば昨年よりはるかに良いのに、マイナーリーグにいる」と指摘し、こう続けた。