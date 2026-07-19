風呂の換気扇は24時間回し続けるべき？SNSで議論勃発　TOTOとLIXILに聞いた

2026年6月下旬、浴室の換気扇の使い方に関するSNS投稿が注目を集め、換気扇を24時間連続で稼働させるべきかどうかや、運転時にドアを開けるべきどうかを巡って多くの意見が相次いだ。こうした議論を受け、浴室を販売するTOTOとLIXILに見解を尋ねた。

「24時間換気」の場合は

浴室の換気には、24時間換気と、通常の換気がある。TOTO広報部は取材に対し、24時間換気システムについて、03年の建築基準法改正により住宅への設置が義務づけられたと説明する。これは常時室内を換気するための機能で、ホルムアルデヒドなどシックハウス症候群の軽減を目的にしている。

24時間換気の使い方については、「入浴中に寒い時などは一時停止してください」と推奨。24時間換気は、暖房や乾燥など他の機能を運転すると一時的に止まるが、他の機能を止めると再開すると補足した。

浴室の換気扇を回す際、ドアは開けるべきかどうか。TOTO広報部は「弊社のユニットバスのドアには給気口があります」と説明したうえで、「浴室のドアは閉めてください」とコメントした。

浴室に窓がある場合も、同様に閉めることを推奨した。窓を開けたままだと、換気性能が十分に発揮されない場合があるという。さらに、ドアに空気給気口が設置できない場合、ドアを約1～2センチ開けて使用するよう案内している。このほか、月1回以上のフィルター清掃を勧めた。