「高市総理は国会に出ろ」「暮らしをよくする法案を」国会前デモ...新宿駅前でも呼応、抗議の声

国会議事堂前で2026年7月10日、戦争や憲法改正への反対を掲げる集会「国会前アクション めちゃくちゃな政治に抗議します」が開催され、約2万7000人が参加。同日、これに呼応する形で同様の集会や街頭スタンディングが全国各地で行われた。

新宿駅東南口でも連帯企画を実施。公式な人数発表はなかったが、現地に足を運んでみて体感として150～200人ほどが集まり、平和の実現と反戦を訴えるとともに、高市早苗政権への抗議の声を上げた。

「これは権力を取り戻すための戦いです」

東南口にはシアターが置かれ、国会議事堂前で行われているデモの様子が中継されていた。国会議事堂前での「高市総理は国会に出ろ」「暮らしをよくする法案を通せ」といったコールに合わせ、東南口にいるデモ参加者も声を上げた。国会議事堂前のコールに合わせるだけではなく、東南口だけでも「高市やめろ」というコールが巻き起こった。

また、映し出された映像の中で、国会議事堂前では、SRHR（性と生殖に関する健康と権利）アクティビストの福田和子氏が「男尊女卑を固定化する皇室典範、国粋主義を獲得する国旗損壊罪、言論封殺のスパイ防止法、憲法改悪を容易にする国民投票改正案、殺傷能力のある物資輸出の全面解禁など、誰も頼んでいない、誰の生活も良くしない人権、命、国家を根底から破壊する法律ばかりが優先されています」と不満をぶつける。

弁護士の鴨志田祐美氏は「権力を持っているのは私たちなんです。私たちは権力を一時的にあの人（国会議員）たちに預けてるんです。でも、預けている人がその権力を間違って使うようになったら、間違って戦争しようとしたら、間違って原発を再稼働しようとしたら、間違って冤罪被害者をどんどん苦しめようとしたら、私たちは預けた権力を取り戻さなければいけない。これは権力を取り戻すための戦いです。みんな一緒に戦いましょう」と呼びかけた。

東洋学園大学の非常勤講師・伊与田昌慶氏は「『少ない人数で何ができるんだ？』と冷笑する人もいるかもしれませんが、それは歴史を変えるかけがえのない1ページだと思っています」「歴史を見れば人種差別の撤廃も女性の参政権も政府に対して声を上げてきた市民が正しかったわけです」とデモの持つ力を口にし、「今、子供たちが苦しみ倒れているのに、なぜ政治リーダーたちはそんなに冷静でいられるのでしょうか」と語った。