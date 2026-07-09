「幼児性の表れじゃないか」元県民局長の同僚が怒りのコメント　関西テレビ「斎藤知事特集」20分にわたり

兵庫県の告発文書問題を巡って、告発文書を作成した元県民局長が亡くなってから2026年7月7日で2年が経った。関西テレビの番組「newsランナー」では同日、この問題を約20分にわたって取り上げた。

斎藤元彦兵庫県知事が、県の第三者委が指摘した「公益通報者保護法違反に当たる」との結論を受け入れていない現状を報じ、公益通報の専門家や県民、元県民局長の同僚などのインタビューを放送した。

第三者委の指摘受け入れない知事「行政の世界ではあり得ない」

特集では、「何事もなかったかのように振る舞う斎藤知事。その姿をみるたびに怒りに震える人もいます」とのナレーションの後に、元県民局長の同僚が、知事の姿勢を次のように批判した。

「『お悔やみ』という言葉を繰り返し、いまだに心にもなく口にしますけれども、謝罪というのは一切しない。その謝罪というのがなぜ必要かというのは、公益通報者保護法違反をして、公開パワハラまでして、というところは明らかな訳ですから。（元局長）にしても竹内（英明）県議にしても、自分に歯向かったという言葉が適当かどうか分かりませんけれども、自分に対して指摘してくるということを許せないんでしょう。子供ですから。幼児性の表れじゃないかと思う」

そして、第三者委の内容がいまだに受け入れられていないことに対しては、

「行政の世界ではあり得ないですよね。自分たちでは客観的な判断がし得ないことについて、第三者の意見を求めるということで、当時はそういう趣旨で設置されたものですから。それから出たものに対して、従わないとか受け入れないというのはあり得ない」

特集では、県の第三者委が、斎藤知事のパワハラを16件中10件で認定したこと、告発文書が「外部への公益通報」に当たり、側近らが文書の作成者を探した行為は「公益通報者保護法違反」だと指摘していることを伝えた。

一方で、斎藤知事は6月8日の県議会で、

「真実相当性が確認できなかったことから、当該文書は公益通報者保護法上、保護される3号通報でないと考える」

「初動の対応から懲戒処分の実施に至る一連の県の対応は適切だったと考える」

と述べて、2年経っても報告書の結論を受け入れていない状況にあることも報じられた。