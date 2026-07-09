大野智の左腕「タトゥー」に反響...「初めて見た」「かっこいい」　個人サロン告知の動画で映り込む

26年半の活動を終了した「嵐」の大野智さん（45）が開設する個人サロン「さと島」の公式SNSアカウントが2026年7月8日、サロンの開設日を改めて告知するとともに、大野さんが海で遊ぶ様子などを映した約1分間の動画を公開した。

この動画では、大野さんが半袖姿で話す場面が映っており、「好きなようにタトゥーしてるのもほほえましい」「大野さんのタトゥーが公開された」「タトゥー初めて見たけど、全然なんとも思わなかったな」「ガッツリカラフルタトゥーだ！」などの声が寄せられている。

「初めてタトゥーでこんなにかっこいいと思えた」

大野さんは7月3日にSNSを更新し、個人サロン「さと島」を15日に開設すると動画で発表していた。

大野さんは動画内で、「『さとしの島』と書いて『さと島』」だと説明したうえで、「これから『人間・大野智』として、僕の日常だったり趣味とかを発信していこうかなと思って、それをみんなで共有できる場になればいいかな」という思いから「さと島」という名称にしたと話した。

個人サロンの内容は「僕の日記を紹介していく感じ」だと述べ、その他にもイベントを開催する予定だと説明した。最後には、「みんなでさと島を作れたらなと思うので、ぜひ遊びに来てください！」と呼びかけていた。

こうした中、8日にもSNSが更新され、サロンの開設日を改めて告知。また、「ご入会の時期による優先順位などはございません。会員番号は不規則な英数列がランダムで付与されます」と記していた。

この投稿には約1分間の動画も公開され、大野さんが半袖姿で話したり、南国のような場所で車を運転したり、海で遊んだりする姿が映っていた。

SNSでは、大野さんの左腕の「タトゥー」にも注目が集まった。「初めておーちゃんのタトゥーを見ました」「やっとでタトゥがお披露目できましたね」「初めてタトゥーでこんなにかっこいいと思えたよ」「タトゥーもチラッと映る」などの声が寄せられている。