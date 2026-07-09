「涙が止まらない」「本当に嬉しい」...関根りさの第2子出産発表に祝福の声　難病の長男の死去報告から1年半

チャンネル登録者数125万人の人気YouTuber・関根りささんが、2026年7月7日にYouTubeとインスタグラムを更新し、第2子の出産を報告した。

出産後「最初に見たのは爪」だった

関根さんは20年10月にYouTuberのジョージさんとの結婚、22年3月に長男の出産を発表した。24年4月には、長男が国の指定難病「接合部型表皮水疱症」であることを公表。同年12月31日に公開したYouTube動画で、2歳7か月12日で亡くなったと報告している。

26年7月7日のYouTubeでは、長男に見立てたパイナップルとともに、夫婦で砂浜に座る動画を公開。

関根さんによると、約2年前にロサンゼルスで採卵し、受精卵の着床前診断を受けたという。その検査で、長男と同じ病気の遺伝子を持っていない受精卵が見つかったとし、「あの時の卵が、地球にBornしました」と、第2子が生まれたことを明かした。

関根さんは、出産直後の長男は手足の爪が薄く、おむつの刺激でお尻に水疱ができていたことを、妊娠・出産・育児の情報メディア「たまひよ」のインタビューで語っている。

第2子の出産後も「最初に見たのは爪」だったそうで、「ちょっと長くて薄い爪だったから大丈夫かな？ って一瞬思ったけど、大丈夫でした」。「お尻を拭く時も、最初は本当にそーっと拭いてたんだけど、今ではゴシゴシ拭いてます」と語った。