人気YouTuberリーダー、個人配信の自粛を発表　「人前に立つ立場としての意識が足りていなかった」

チャンネル登録者数242万超の人気バーチャルYouTuberグループ「カラフルピーチ（からぴち）」リーダーのじゃぱぱさんが、2026年7月3日にXを更新。個人での配信を当面自粛することを発表した。

「一部メンバーへのいじりが偏っているように受け取られる発言」

じゃぱぱさんをめぐっては、一部のネットユーザーから、メンバーに対する発言に批判的な声が上がっていた。じゃぱぱさんはXで、「僕の配信や発言について、多くのご意見をいただきました」と明かし、「一部メンバーへのいじりが偏っているように受け取られる発言や、本人がいない場での発言など、配慮が足りなかったと深く反省しています。その結果、応援してくださっている皆さんに不快な思いをさせたり、誤解や対立を生むきっかけを作ってしまいました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

そして「今回のことを真摯に受け止め、自分自身の発言や伝え方を見つめ直す時間を設けるため、個人での枠の配信は9／30まで自粛いたします」と発表。「今後は、動画や配信を含め、メンバーへの接し方や発言が視聴者の皆さんにどのように伝わるのかをこれまで以上に意識して、一人ひとりへのリスペクトを大切にしながら活動してまいります」とした。