中村橋之助と結婚の能條愛未、義母・三田寛子と美しい着物姿で2ショット　「第二の人生が始まったんだな」

「元乃木坂46」で俳優の能條愛未さん（31）が2026年6月26日、自身のインスタグラムを更新。義母でタレントの三田寛子さん（60）との着物ショットを披露した。

能條さんは、三田さんの長男・歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）と25年11月に婚約を発表。2人は26年4月に婚姻届を提出して入籍、5月30日には結婚披露宴を行った。

「奥様デビューとなる一ヶ月」

能條さんは、「6月歌舞伎鑑賞教室」とコメントを添えて、着物姿の三田さんとの2ショットを投稿した。「主人が念願の早野勘平を初役で務めました『仮名手本忠臣蔵』五.六段目昨日お父様が無事復帰され、本日大千穐楽を終えました」と報告していた。

「私にとって初めての奥様デビューとなる一ヶ月で朝起きてお弁当作りお着物を着て美容室で和装ヘアーに結っていただき劇場へ行く日々はまさに新鮮そのものでした」といい、「第二の人生が始まったんだなと、期待と緊張と不安と嬉しさと色んな感情が渦巻いて常に宙に足が浮いているような毎日でした」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、能條さんは淡い黄色の着物を着用。三田さんは淡色の着物というコーデで、2人とも髪の毛をまとめてバッグを持ち、並んで微笑んでいた。