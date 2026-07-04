「りくりゅう」三浦璃来＆木原龍一、涼やか浴衣で2ショット...大絶賛の嵐　「綺麗すぎてやばい」「和風が似合う」

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、2026年4月に引退を発表した「りくりゅう」の三浦璃来さん（24）が2026年6月28日、自身のインスタグラムを更新。木原龍一さん（33）とともに浴衣ショットを披露した。

「とっても楽しい時間でした」

三浦さんは、「1日で5着の浴衣を着ての撮影でした！」と報告し、さまざまな浴衣を着こなすショットやお茶目な表情をみせる様子などを投稿した。「色や柄が変わるたびに雰囲気もガラッと変わるので、とっても楽しい時間でした」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真は、三浦さんはピンクの帯をしめて金魚の柄がデザインされた浴衣を着用。木原さんはモノトーンの浴衣というコーデ。和室をバックにして、2人で縁側に腰掛けていた。

3枚目では、三浦さんは水色の浴衣を着用。うちわを片手に笑顔をみせる三浦さんの後ろでは、木原さんがお茶目に小窓から顔をのぞかせていた。4枚目では、三浦さんは黄色と緑の柄の浴衣を着用。木原さんは白地にアルファベットの文字がデザインされた浴衣というコーデ。海をバックに、2人とも目を閉じて写っていた。

この投稿には、「どれも素敵」「かっこいい」「素敵すぎるーー」「2人とも和風が似合うね！」「2人の美しさが引き立つ」「浴衣の2人も綺麗すぎてやばいです！！！」といったコメントが寄せられていた。