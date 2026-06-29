内田梨瑚被告は懲役27年、川村葉音被告は懲役30年　残虐な犯罪に対して「極刑」でないのは生ぬるいのか

「生ぬるい」「家族が報われないだろうが」

2026年6月22日、旭川地裁の法廷に怒号が響いた。

続けて「こんな判決おかしいだろうが」「死刑だろ」などと叫んだ北九州市の自称・配達業の48歳の男は逮捕された。

このとき旭川地裁では、2024年4月に17歳の女子高校生を橋から落下させて殺害したとして、殺人罪などに問われた無職・内田梨瑚被告への裁判員裁判の判決が下されていた。

極刑が下されなかった、非人道的なふたつの事件

内田被告らは被害者を車に監禁、裸にさせて暴行を加え、橋から川に転落させて殺害したという凄惨なもので、すでに共犯の女は懲役23年が確定して服役している。

主犯格とされた内田被告は殺意を否認したが、田中結花裁判長は求刑通り懲役27年を言い渡した。

被害者遺族は、

「残忍で想像を絶するほどの苦痛を受けて命を失った娘への罪が、こんなに軽いものなのか」

とコメントした。

その3日後の6月25日、札幌地裁では北海道・江別市で起きた大学生集団暴行死事件の判決が言い渡された。

2024年10月、江別市の公園で男子大学生に対し、6人が殴る蹴るの暴行を加えて死亡させたうえ、その様子をスマートフォンで動画撮影し、被害者のクレジットカードで弁当、ラーメンを食べたという非道な振るまいが社会を震撼させた。

札幌地裁の高杉昌希裁判長は無期懲役の求刑に対し、主犯格の川村葉音被告に定期刑の上限となる懲役30年を言い渡している。