長友佑都が子どもに贈ったメッセージに反響「父親の鏡」　W杯会場での家族ショットも公開

サッカー日本代表のDF長友佑都選手（39）が2026年7月7日にXを更新し、北中米ワールドカップ（W杯）の会場で撮影した家族との集合写真を公開した。また、自身の子どもたちへの思いをつづり、SNS上で反響が広がっている。

「最高の写真！」「泣きそう」

長友選手は、W杯グループF第3節のスウェーデン戦に途中出場し、日本人初となるW杯5大会連続出場を達成。日本は6月30日、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦したが、1-2で敗れた。

長友選手は7月7日、北中米W杯の会場で撮影した家族写真をXで公開した。この写真には、妻でタレントの平愛梨さん（41）と4人の子どもたちが写っている。そして、次のようなメッセージを伝えた。

「いつか大きくなってパパの投稿を見た時にワールドカップの記憶を思い出してくれると嬉しいな。人に何言われても、笑われたとしても自分を信じて大きな夢に向かって突き進んでください。いつか道は開く。 2026.7.7 パパより」

この投稿に対し、SNS上では、「長友家を心から応援します」「子供さんたち、パパのように素晴らしい人になってください！」「父親の鏡」「泣ける！素敵なパパ！」「ここ最近見た中で最高の写真！」「泣きそう」などの声が寄せられている。