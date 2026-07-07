「役満ボディー」岡田紗佳＆高宮まり、ダブル役満級2ショットに反響　「可愛い」「なんというスタイルの良さ」

「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年7月2日、自身のインスタグラムを更新。麻雀のプロリーグ・Mリーグでは「KONAMI麻雀格闘倶楽部」に所属するプロ雀士の高宮まりさん（37）とのオフショットを披露した。

「嬉しかったです」

岡田さんは、「たくさん海外の選手と麻雀を通して交流することができて嬉しかったです」といい、高宮さんとの2ショットや、ビルをバックにしたソロショットなどを投稿した。「また2年後に開催されるWRCニューヨーク大会でお会いしましょう」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、岡田さんはタイトなグレーTとデニムを着用。高宮さんは白いTシャツと膝に穴の空いたデザインの黒いボトムスいうコーデ。岡田さんは頭に手をあて、高宮さんは腰に手をあてポーズをきめていた。

2枚目では、岡田さんはサングラスをかけて、階段に腰かけたソロショットを披露していた。3枚目では、白いジャケットを着用。ビルをバックに微笑んでいた。5枚目では、黒いタンクトップを着用。カメラ目線でクールな表情をみせていた。6枚目では、ボーダーのTシャツを着用。ピースサインして笑顔をみせていた。

この投稿には、「まりさんと、姉妹みたいですね！」「黄金コンビ」「圧倒的なスタイル」「最高な2人」「可愛い」「なんというスタイルの良さ」といったコメントが寄せられていた。