「生きていたのか...」「まさかの」3年ぶり続編ドラマ「VIAVNT」、「怪演」話題の登場人物が公式SNS登場で騒然

2026年7月26日にスタートするTBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズン。放送開始を目前に控える中、公式SNSに前作で強烈なインパクトを残した俳優・迫田孝也さんが演じる、山本巧の姿が投稿され、ファンの間で大きなどよめきが広がった。「まさか、生きていたのか......？」といった声が相次ぎ、続編への期待が一気に高まっている。

再登場あるか？

2023年に社会現象を巻き起こした日曜劇場『VIVANT』。3年ぶりにその待望の続編となる第2シーズンが、いよいよ7月26日に幕を開ける。

今作は、日曜劇場としては異例となる2クール連続放送を予定。前作から続投するキャストに加え、新キャストの発表も続き、キービジュアルや特別イベントなど新情報も次々と発表されている。放送日が近づくにつれ、ファンの期待は高まる一方だ。

そんな中で7月15日、公式SNSに投稿されたのが、俳優・迫田孝也さんが演じる山本巧の姿だった。前作屈指のキャラクターだけに「続編にも登場するのでは？」と考察がなされるなどSNSで盛り上がっている。

山本は前作で、主人公・乃木憂助（堺雅人さん）の同期として登場。丸菱商事エネルギー事業部の課長を務め、当初は乃木を支える頼れる同僚として描かれていた。

しかし、その正体は日本への不満を抱き、テロ組織側と内通する「モニター」。天才ハッカーを脅して不正に加担させるなど、物語を大きく揺るがす存在だった。

放送当時は、その衝撃的な裏切りがXで大きな話題となり、迫田さんの「怪演」にも称賛が集まった。最終的に山本は、乃木と黒須駿（松坂桃李さん）の手によって命を落とし、物語に幕をおろしている。それだけに今回の投稿は、ファンにとってまさに予想外だったようだ。

そのため、SNS上では「まさかのリターンズ！」「完全に死んだはずでは？」「やっぱり、殺しと見せかけていただけ？」などの声が相次ぎ、コメント欄は驚きと期待、戸惑いが入り交じる状況となっている。詳細は明かされておらず、真相は依然として謎のまま。すべての答えは、7月26日以降の放送で明らかになりそうだ。