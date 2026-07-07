元柔道・角田夏実、「お腹がぽよぽよ」→1か月でバキバキ腹筋へ激変　「明らかに凄い」「やっぱり素敵」

パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストで、2026年1月に現役引退を発表した角田夏実さん（33）が、2026年6月26日にYouTubeを更新。アメリカでの1か月間のトレーニングで仕上げた腹筋を公開した。

食事制限ほぼなし「ゆっくり体を鍛え直していきたい」

角田さんは26年1月、YouTubeで、「年末年始で太りすぎた」として食事とトレーニングを組み合わせたダイエットの様子を公開。1週間ほどで割れた腹筋に戻り、「凄い」「流石」などと注目を集めた。

6月26日のYouTubeでは、「またもうお腹がぽよぽよになっている」「あれ以降1回ぐらいしかトレーニングしてない」と明かし、Tシャツをめくってお腹を披露。おへそ周りや背中の肉をつまんで見せた。

アメリカでは仕事をしながらのトレーニングになるということで、「今回はあんまり食事制限はせずに、おいしいもの食べながら、1か月かけてゆっくり体を鍛え直していきたい」とした。

ランニングやジムでのトレーニング、柔道に明け暮れる日々で、5日目には「腕がもう変わったかも、けっこう」という状態に。

デスクワークしながら甘いドーナツも食べていたが、アメリカ生活を終えた頃には、「ちょっとお腹の肉がなくなりました」と割れた腹筋を披露した。「腕もちゃんと（筋肉が）ついてきた」「背中のお肉もだいぶなくなった」と、他の部分も引き締まったようだった。

コメント欄には「やっぱ腹筋すごいですね！」「見てて明らかに腕が凄い！」「現役やめても腹筋バッキバキやん」「引き締まった体の夏実さん、やっぱり素敵です」などと書き込まれている。