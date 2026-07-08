「ろうそくかなと思ったら」...小泉進次郎防衛相がイスタンブールで「初めて見た」容器とは

小泉進次郎防衛相が2026年7月7日、イスタンブール空港で驚いたという「ミネラルウォーター」の動画をXで公開し、さまざまな反応が寄せられている。

「ゼリーみたい」「ちょっと不思議ですね」

小泉氏は北大西洋条約機構（NATO）首脳会議の国防大臣会合等に出席するため、6日にトルコに向けて出発。現地時間で7日の早朝に、イスタンブールに到着したと報告していた。

話題を集めたのは、「イスタンブール空港にて」とのコメントを添え、小泉氏が公開した動画と写真だった。

「最初、ろうそくかなと思ったらミネラルウォーターでした。これは初めて見た」とし、ゼリーのような容器に入った水のフタをめくる動画を公開したものだ。

写真には、テーブルの上にコーヒーなどのメニュー表とともに、カップ入りのミネラルウォーターが並んだ様子も写っていた。

投稿を見た人からは「ゼリーみたい」「ちょっと不思議ですね」などと驚く声も上がった。

一方で、「エコノミークラスに乗ったことないんだね」「さすがおぼっちゃまだなあ、エコノミーでは見かけますよ」などとするツッコミも相次いだ。

日常生活ではなかなか見かける機会の少ないカップ入りのミネラルウォーター。しかし、海外の航空会社のエコノミークラスでは、同様のタイプの水が提供されることがあるという。

なお、トルコの文化などを発信するXアカウント「Turkish Archives」は、小泉氏の投稿を引用し「これは、トルコで人気のあるミネラルウォーターのボトルデザインです」と説明している。