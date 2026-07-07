高市首相、ジュエリーベストドレッサー賞に嬉々として出席→炎上　「寝てない」設定が裏目

就任以来、高い支持率を維持している高市早苗首相のSNS発信がまた炎上している。「日本ジュエリーベストドレッサー賞」の特別賞に選ばれ、2026年7月4日に表彰式に臨んだことに、批判的なコメントが相次ぐ結果となった。自身の疑惑を巡る国会対応とは矛盾する言動が、炎上の背景にあるようだ。

表彰式あいさつでも「一生懸命働いてまいります」

宝石の似合う著名人に贈られる賞で、首相経験者の受賞は初という。高市首相は、主催者から貸し出された総額2600万円のネックレスやイヤリングを着用。俳優の浜辺美波氏や松本まりか氏ら他の受賞者の面々とともに登壇した。

高市首相は同日夜、この様子を自身のX（旧Twitter）に写真とともに投稿。自身が着用した宝飾の真珠について「世界に誇る日本の養殖技術」という説明を受けたとし、「これこそ、日本人の底力だと思いました」と称賛した。その上で「本日の受賞を励みに、ジュエリーの輝きのように『日本の未来は明るい』と国民の皆様に思っていただけますよう、一生懸命働いてまいります」と意気込んだ。

だが、この投稿にはネガティブな声が殺到する事態に。SNSは「国会には出ず、予算委員会にも出ず、党首討論にも応じない。それなのに授賞式には出席する」「寝る時間もなかったはずなのに」「何が働いてx4だよ」などの批判コメントで溢れた。

批判殺到の背景には、高市首相がこれまで見せてきた国会での姿勢があるとみられる。1月の衆院解散によって当初予算案の審議が遅れると、数の力を武器に過去20年で最短の審議時間で衆院を通過させた。また、党首討論も首相の外遊などを理由に5月に1度しか開かれておらず、この態度には「国会軽視」との見方が強まっている。