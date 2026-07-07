人気YouTuber・しなこ、下まぶた周辺に異変　原因は「疲労とストレス」と説明...「ゆっくり休んで」心配の声

チャンネル登録者135万人の人気原宿系YouTuber・しなこさんが2026年7月5日にインスタグラムで、25年8月にも発症した「クインケ浮腫」が再発し、下まぶた周辺が腫れてしまったことを報告した。

イベント直前に発症...「どうなる事かと思った」

しなこさんは25年8月27日にXで、新しい化粧品が原因でじんましんの一種「クインケ浮腫」を発症し、下まぶた周辺が腫れたことを明かしていた。

今回のインスタグラムでは、26年7月5日のイベント「ベビタピフェス」に出演したことを報告すると同時に、「実は3日前に疲労とストレスが原因でクインケ浮腫が再来してwwww」と投稿。下まぶた周辺が腫れた写真を公開した。

イベントには「もう出れないかと思った」が、「今朝までお薬飲んだり冷やしたりステロイド使ったり点滴したりしてギリギリステージに立てました」と明かした。

「どうなる事かと思ったけど本当に良かった～」と振り返り、「もうレベル30（編注：30歳）だから自分を労わって過ごさないとダメと痛感しました笑！！！」とつづった。

コメント欄には、「疲労とストレス 難しいかもしれないけど休んで欲しい」「忙しいだろうから体調も心配 ゆっくりする時間あるかな 心も体も休めますように」「頑張り屋さんのしなこちゃんだからこそ心配だよ 体調第一に休める時はゆっくり休んでね」「休めるときに休んでストレス発散もたくさんしてね」といった声が書き込まれている。