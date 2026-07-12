板野友美、プロ野球選手のイケメン夫とラブラブ家族ショット　35歳の誕生日に...キャミワンピ姿で「激カワ」

元AKB48でタレントの板野友美さん（35）が2026年7月5日、自身のインスタグラムを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「35歳も感謝を忘れず」

板野さんは、「7月3日に誕生日を迎えました（Lv.35）」と報告し、キャミワンピ姿でバルーンを持つ様子や家族ショットを投稿した。「YouTubeでは、ぼっち誕生日をしたのですが（過去一寂しい会）周りのみんながたくさんお祝いしてくれて本当に幸せすぎる誕生日になりました」とつづっていた。

最後は、「35歳も感謝を忘れず、もっともっと邁進していきます」と語り、「これからもよろしくお願いします」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、花柄のキャミソールワンピースを着用。絶景をバックに椅子に座り、「HappyBirthdayTOMO」とデザインされたバルーンを手にして微笑んでいた。

7枚目では、足元に黒いヒールを合わせた全身ショットを披露し、笑顔をみせていた。12枚目では、夫でプロ野球・ヤクルトスワローズの左腕・高橋奎二投手と娘との3ショットを披露していた。

この投稿には、「本当に美しい」「ワンピースめっちゃ似合ってる」「AKBの時からずっと変わらず可愛い」「とても35歳に見えない若さと美しさ」「レベル35おめでとう」といったコメントが寄せられていた。