辻希美、「激ウマだった」コストコで買った商品を絶賛　子どもたちに大好評...「ヤバくない？」

元モーニング娘。メンバーで、タレントの辻希美さんが、2026年7月5日に公式YouTubeチャンネルを更新。コストコでの購入品を紹介した。

リピ品から気になっていた商品まで「爆買い」

6月17日に39歳の誕生日を迎えた辻さん。誕生日の企画として、コストコで10万円分の商品を購入したという。結局は子どもたちが好きなものや、お弁当に入れられるものが多くなったそうだ。その中でも、いつもはなかなか手が出にくいものも購入してみたのだと語った。

まずは、2枚で5198円の高級和牛ロースステーキを紹介。「いつも売ってるのは知ってたんだけど、まぁなかなか手は出せないし、おいしそうだなと思って見ていたけど、買わずにいたものを誕生日ということで」と語った。子どもたちと分けながら、塩やおろし醤油でいただく予定だという。

さらに、和牛4等級をお気に入りでリピートしていると紹介。やわらかいので、歯が生え変わる時期の子どもにもぴったりだという。ほかにも、肉厚のしいたけや、ベビーコーン、炙りだこ、ピーマンもリピート品としておすすめした。

実は、誕生日の1〜2週間前にもコストコに行ったという辻さん。その際に買ったミニチーズハンバーグが「激ウマだったの！」と絶賛。ほかにも2品作ったにもかかわらず、その日は「むしろこれでしかごはん食べてくれなかったんじゃないかっていうくらい、子どもたちに好評で」と、はやくなくなってしまい、また購入したという。「（子どもたちは）だって超食べてたよ。私、1回で足りなくて、もう1回焼いたんだもん！」「ヤバくない？ その次の日も焼いたの」と話すほど、子どもたちに大好評だったそうだ。

それから、「本当にコストコのお寿司はおいしい！」とこちらも大絶賛の、48貫入りの寿司も購入。「おいしいし、めちゃくちゃボリューミーだし、この1つ余るか余らないかくらいで、我が家で成り立つんですよ」と何度も買っているそうだ。

コメント欄では、「自分の誕生日プレゼントなのに、必需品とか食品とかみんなの好きなもの選んじゃうのが主婦だなーって思う」「子供優先な辻ちゃんは家族想いの素敵なママ」「コストコ爆買い！見ていて気持ちよくて好きです！」といった声が寄せられた。