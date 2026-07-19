大谷翔平、ラフなスタイルでニューヨーク入り...前だけを力強く見つめる真剣表情で　スターの貫禄ダダ漏れ

ロサンゼルス・ドジャースが2026年7月18日（日本時間）にインスタグラムを更新し、大谷翔平選手（32）をはじめとするドジャースの選手たちの私服コーデを披露した。

ニューヨークへ

球団公式インスタグラムは「Dodgers. Yankees. Tonight」とメッセージを添えて、ニューヨーク入りした時の私服姿をモノクロ写真で投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目は、大谷選手。大谷選手はジャケットを羽織って黒いパンツを着用。おなじみとなった帽子のツバを後ろ向きにかぶって、イヤホンをして、キャリーケースをおしているところがとらえられていた。前方を力強く見つめ、集中力を高めているかのようだ。

6枚目は山本由伸投手。山本投手は、ネックレスをつけて、「Supreme」のTシャツを着用。ドリンクとスマホを持ち、サングラスをかけて落ち着いた表情をみせていた。11枚目は佐々木朗希投手。佐々木投手はポロシャツを着用し、イヤホンをつけて、真剣な表情をみせていた。

この投稿には、「皆、カッコイイ」「素敵すぎるドジャース選手」「カッコいいですね」「レッツゴードジャース」「山ちゃんオシャレ」といったコメントが寄せられていた。