登録者220万YouTuber、妻が初の顔出し...「本当に美人」と話題　「この人かわいいな」2人の出会いも赤裸々告白

チャンネル登録者220万超の人気YouTuber・かの／カノックスターさんが、2026年7月17日に公開した動画で、「ヨメック」こと妻の顔を初公開した。

「自信持っていいよ。可愛いから、マジで」

カノックスターさんは24年1月に一般女性と結婚し、同5月に第1子となる長女が生まれたことを公表している。妻・ヨメックさんはこれまでも動画に出演する機会はあったが、すべてモザイク処理をした状態でカメラに映っており、一度も顔出しをしていなかった。

しかし、同日公開した動画では、妻は冒頭からモザイクなしの姿で登場。カノックスターさんは、「え、これモザイクない状態ってこと？ 今」とし、照れ笑いを浮かべた。妻は「いや、いいのかな？ 初めましてだね」と戸惑いつつも笑顔だった。

まだ緊張しているというヨメックさんに、カノックスターさんは「自信持っていいよ。可愛いから、マジで」と励ました。

ヨメックさんをめぐっては、SNSで顔写真が流出し、話題となっていた。カノックスターさんは「俺らって、炎上みたいなやつに触れてきてるじゃん」とし、「あれ（顔写真の流出）だけ触れないのはちょっとおかしいんじゃねえかなと思って」とし、話し合いの結果、今回初めてヨメックさんの顔出しを決めたという。

妻の素性に気づいていた人もいるのではないかというかノックスターさんに、「逆に、ここまで黙ってていただいたことがすごいかも」とヨメックさん。そのうえで、流出のきっかけのひとつは、自身が経営する店のFacebookページへの「誤投稿」だったという。

動画では明るく話しているヨメックさんだが、騒動後は気持ちが落ち込むこともあったという。発覚したのは旅行中で、カノックスターさんは「ちょっと切羽詰まりすぎて、『俺は敵だ』とか言われたり（した）。帰りの飛行機とかさ、ご飯屋とかでさ、ずっと泣いてたりしてたじゃん」。ヨメックさんは「そう、止まらないの。滝みたいに、3分に1回波があって。スプラッシュマウンテンかと思った」と振り返った。

一方で、カノックスターさんは「2日後にはさ、もう『しょうがねえ』みたいな感じの気持ちになってたね、結構」。ヨメックさんは「もちろんそういう（出たくないという）感情はなくはないけど、その感情を優先するよりやることあるかな」と気持ちを切り替えているようだ。