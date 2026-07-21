デビッド・ベッカムの愛娘、15歳になる　美しく成長した姿に...「なんてかわいいの！」「パパに似てる」

元サッカー選手で、米プロリーグMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカムさん（51）と、妻でファッションデザイナーのヴィクトリアさん（52）が、2026年7月10日（日本時間）にインスタグラムを更新。末っ子で長女のハーパー・セブンさんの、15歳の誕生日を祝った。

「パパみたいに最高の性格を持った素敵な人です」

ベッカムさんはインスタグラムで、「私のかわいい娘が今日で15歳になりました」と報告。ハーパーさんの幼少期から、美しく成長した姿まで、写真を公開した。

ベッカムさんは「あなたは完璧な娘で、優しく、思いやりがあり、パパみたいに最高の性格を持った素敵な人です」と冗談を交えつつ、「私たちはあなたを心から愛しています。あなたが私たちの生活に存在していることは、私たち全員にとって本当に幸せなことです」と愛情たっぷりにつづった。

最後は「最高の1日を過ごしてください」とのメッセージと、ヴィクトリアさんのアカウントのIDとともに「ありがとう」と添えた。

また、ヴィクトリアさんも、ハーパーさんの幼少期の写真を投稿し、こうつづった。

「あなたをどれほど愛し、慕っているか、そしてあなたのママでいられることをどれほど誇りに思っているか、言葉では到底言い表せません。あなたが素敵な女性に成長していく姿を見守ることができて、これ以上の喜びはありません。あなたは内面も外見も、優しく、穏やかで、ユーモアがあり、美しい人です！ あなたは私の親友で、毎日私に勇気を与えてくれます！！ 言葉では言い表せないほどあなたを愛しています。そして、あなたのママでいられることに心から感謝しています！ お誕生日おめでとう」

コメント欄には「なんてかわいいの！ 誕生日おめでとう、ハーパー」「パパに似てる」「とってもかわいい女の子ね。素敵なプリンセスになってね」などと書き込まれている。

また、ハーパーさん本人も、ヴィクトリアさんに「本当に愛してるよ」とコメントしている。