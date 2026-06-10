バドミントン志田千陽、キティちゃんTシャツで...小籠包もぐもぐ笑顔ショット大反響　「とてもかわいいいい」

バドミントンの志田千陽選手（29）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。直近の3大会を振り返る動画とメッセージを寄せた。動画の中では、笑顔で食事をするシーンもあった。

「一つ一つが人生経験」感謝つづる

25年9月に元「ワタガシ」ペアで活躍した五十嵐（旧姓・東野）有紗選手とペアを結成した志田選手。2人は26年5月中旬のマレーシアマスターズで2回戦敗退、5月下旬のシンガポールオープンで3位、6月上旬のインドネシアオープンで初戦敗退など、連戦が続いていた。

志田選手はインスタグラムで「3大会、たくさんの方にサポートしていただきました！」と振り返った。そのうえで、「応援してくださった方々にも、感謝です」「ありがとうございました」と感謝の言葉を寄せた。

つづけて、「良い結果を出すことができませんでしたが、一つ一つが人生経験だと思っています」と振り返りつつ、「またいつか、みなさんに楽しんでもらえるようなプレーが出来るよう、頑張ります！！」と新たな決意をつづっている。

あわせてインスタグラムに投稿された動画では、試合前の練習の様子、トレーニングに励む姿、さらには人気キャラクター・ハローキティがデザインされた白いTシャツ姿で、小籠包を口に運んで笑顔をみせるオフショットなどを披露していした。

この投稿には、「可愛い」「食べてる時の笑顔最高」「とてもかわいいいい」「私のアイドル」「応援しています」といったコメントが寄せられていた。