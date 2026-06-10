楽天・三木肇監督が「休養」、交流戦中の発表にファン「見切るの早すぎる」...「何が変わるんかな？」と疑問の声も

プロ野球楽天は2026年6月10日、三木肇監督（49）との双方協議により、同氏が休養することを発表した。

「代行とはいえ塩川さんが采配振るうの楽しみだな」

塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として、10日に本拠地・楽天モバイル最強パーク宮城で行われるセ・パ交流戦の巨人戦からチームの指揮を執る。

三木監督就任2年目の今季は、序盤から低迷した。巻き返しを図ったセ・パ交流戦では、パ・リーグの他チームが好調の中、9日時点で2勝10敗と大きく負け越している。

リーグ戦では、ここまで21勝36敗1分けで借金「15」。5位ロッテには7ゲーム差をつけられ、最下位に沈んでいる。

インターネットでは三木監督の休養が大きな話題となり、楽天の関連ワードがトレンド入りした。

SNSでは「どん底まで落ちたら、あとは上がっていくだけ」「ここから意地を見せてくれイーグルス！」「文句言いながらもずっと応援してるので、がんばれイーグルス」「だいぶやつれてたし ゆっくりお休みしてほしい」「代行とはいえ塩川さんが采配振るうの楽しみだな」「こんな年もあります。来年に向けて頑張ろう」「三木監督お疲れ様でした」との声の他に、以下のような意見も。