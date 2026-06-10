「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、打率リーグ2位に浮上...「韓国人初のMLB首位打者誕生間近」地元メディア熱狂

韓国メディアが、「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）の偉業達成に大きな期待を寄せている。

「イ・ジョンフが終盤まで今の打撃感覚を維持できるかが鍵」

大リーグ3年目のイは、2026年6月9日（日本時間）時点で、打率.333を記録し、ブランドン・マーシュ外野手（フィリーズ）と並び、ナ・リーグ2位タイにつけている。

今季は、序盤2割台だった打率が、5月下旬から急激に上向いた。 5月20日の試合で腰を痛めて負傷者リストに入り、30日のコロラド・ロッキーズ戦で復帰。ここから快進撃が始まり、打率を3割台に乗せた。

直近5試合は22打数12安打と、打率は5割を超えている。

今季、米国でプレーする韓国出身選手は苦戦している。ドジャースのキム・ヘソン内野手はマイナーに降格し、キム・ハソン内野手（ブレーブス）、ソン・ソンムン内野手（パドレス）ともに打撃不振に陥っている。

その中で唯一、打撃好調を維持するイ。韓国メディアは、イのパフォーマンスに熱狂し、早くも首位打者の期待をかけている。

「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「韓国人初のMLB首位打者誕生間近、凄すぎる！イ・ジョンフが打率トップ2に浮上...1位ロペスを追い越せ」とのタイトルで記事化した。

記事では「今季、イ・ジョンフが韓国人打者として初めて大リーグの首位打者に輝くか注目される」とし、こう続けた。

「チームの成績とは別に、イ・ジョンフの活躍への期待は高まっている。シーズンが折り返し地点に近づいている時点で、イ・ジョンフが終盤まで今の打撃感覚を維持できるかが鍵だ。怪我から復帰して以来、打撃で本格的に目覚めたイ・ジョンフだ。今シーズン、韓国人選手としてメジャーリーグに大きな足跡を残せるか、関心が集まっている」