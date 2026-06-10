プロゴルフの試合中に赤ちゃんが泣き出しプレー中断　観戦マナー問うSNSの声に選手たちがキッパリ

プロゴルファーの香妻陣一朗選手が2026年6月10日、Xで赤ちゃんや子ども連れでのゴルフ観戦について、持論をつづった。

ギャラリーエリアで観戦の赤ちゃんが泣き出すハプニング

集中力を必要とするスポーツであるゴルフ。プレー中は大きな音を立てたり、喋ったりするのを控えるのがエチケットだ。

5日から7日にかけて開催されたヨネックスレディスゴルフトーナメントの最終日、観戦エリアで予期せぬアクシデントが発生していた。

今ツアーで初優勝を果たした吉田鈴選手のプレー中、ギャラリーエリアで観戦していた親子連れの赤ちゃんが泣き出した。母親が赤ちゃんを抱き上げた拍子にベビーカーを倒し、辺りには大きな物音が響いた。中継では、騒ぎに気づいた吉田選手がプレーを中断し、物音がした方を振り向く様子が映っていた。

ゴルフ情報を発信する「ゴルフのニュース」では、吉田選手の発言を紹介。吉田選手は当時の様子について「（観客が）ベビーカー倒しちゃったみたいで」としつつ、「そこでもう一回気持ちを入れ替えた感じです」と語っていたという。

SNSでは、赤ちゃんを連れてゴルフ観戦をすることの是非について、「TPOをわきまえるべき」「入場を許可したコース側の問題では」などとする声が上がっていた。