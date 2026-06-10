カリスマモデル梨花、14歳息子が中学卒業　アメリカ移住10年超...高校選びは「彼自身が」「申し込みまで」

カリスマモデルとして知られる梨花さん（53）が2026年6月9日にインスタグラムを更新し、14歳息子が中学校を卒業したことを報告した。進学先にも触れている。

「本人の意思により、カリフォルニアに残る」

梨花さんは息子とのツーショットを添えて「中学校卒業式」と報告した。投稿文では「息子が3歳の時に家族でハワイへ」と切り出し、5歳のサマースクールはロサンゼルスで、6歳の時はロンドンで経験したと振り返った。

続けて「中学校になるタイミングでLAへ。高校でニューヨーク、またはボストンまでが、私のプランだったのですが、本人の意思により、カリフォルニアに残ることとなり それは叶わずとなります」と説明し、下記のように明かした。

「高校は彼自身が選び、私が日本にいる間に決め、申し込みまで済ませていました...それも、ものの見事に、私が『こっちが良い』と思っていた学校とは違う方を選んでおりました」

梨花さんは「親離れ・子離れのはじまりです」ともいい、夫婦の近況は「最近は、もっぱら子どもが巣立った後のプランや、今を夫婦で楽しむことに目を向けています。ここまでたどり着けたね」などと伝えている。

投稿のコメント欄には、「どんどん成長している姿が頼もしいですね」「ママ綺麗過ぎ 息子さん既に大物オーラ全開」「背が高いですね」「きっときっとイケメンになられたんでしょうね」といった声が寄せられている。