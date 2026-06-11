「え、すごいです！」51歳芸人、「食事の改善のみ」で1か月ー9㎏超報告　痩せた姿に反響「シュッとしてかっこよく」

お笑いコンビ「COWCOW」の善し（よし）さん（51）が、2026年6月9日にインスタグラムを更新し、1か月で10キロ近くの減量を達成したことを明かした。

「目標の75kgまで頑張ります」

善しさんは、お笑いタレントの小籔千豊さん（52）のオンラインサロン「小籔ヘルシー教」の企画で、5月からダイエットに挑戦している。

5月8日に更新したインスタグラムでは、92.8キロと表示された体重計の写真を公開し、「目標は75キロ。適正体重は65キロ。60キロは流石に自信がない。でも健康に健康であればいい。みなさん温かい目で見守ってください」と投稿していた。なお、善しさんの公称身長は174センチだ。

5月15日には、体重が87.7キロになったことを報告。9日間で4.9キロ減量したことを明かした。「健康な物を取り入れてヘルシーにダイエットできています。ストレスも少なくこれからも続けそうです！！」「夜のポテチと牛乳ともしばらくお別れしました」と報告していた。

そして6月9日、「1ヶ月で体重92.8kg→83.5kg」と、9.3キロの減量を達成したことを報告。ダイエット前後の写真も公開した。顔周りや腹周りの肉が、かなり減ったように見える。

ダイエット方法は「改めて見ると信じられません。食事の改善のみ。運動無しです。健康な物を食しただけです」とのこと。「今までほんとに何も考えずに好きな物好きだと思っていた物をただ体に入れていました」と、ダイエット前の生活を振り返った。

「これからも更に精進して目標の75kgまで頑張ります」とつづった。

コメント欄には「え、すごいです！ とっても若く見えます！」「お腹なくなってますやあ～ん」「シュッとしてかっこよくなりましたね」「健康のためにも本当にいいですね。よしさんどんどん若返って素敵になりそうです」といった声が寄せられている。