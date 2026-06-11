へずまりゅう議員「YouTubeから永久追放」報告　元迷惑系で「自分がしてきたことが悪い」

元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員・へずまりゅう氏が2026年6月10日、YouTubeで動画を投稿できなくなったとして「永久追放を喰らいました」とXで報告した。

「先日、奈良の観光動画を投稿したら非公開の状態で凍結されました」

へずま氏はXで「YouTubeから永久追放を喰らいました」と切り出し、

「おそらく『へずまりゅう』はブラックリストに載っています。先日、奈良の観光動画を投稿したら非公開の状態で凍結されました。他人のチャンネルに出ることは許されていますが厳しい対応と思います」

と報告した。続けて「政治家で発信ができないのは自分が初めてなのではないでしょうか？いつかは戻れると信じていましたがもう諦めます」とこぼし、

「迷惑系YouTuber時代に信頼を失ったからです。昨年はYouTuberのヒカルや青汁王子とコラボした後にアカウント凍結されした。政治家になって投稿したらどうなるのか？試しに作りましたがダメでした」（原文ママ）

と説明。反響を受けて返信する中で「自分がしてきたことが悪いですね」とも伝えた。

へずまさんは20年にYouTuberとしての活動中にスーパーで魚の切り身を会計前に食べるなどして逮捕され、22年に窃盗罪や威力業務妨害罪で懲役1年6か月、保護観察付き執行猶予4年の有罪判決が確定。その後は能登半島地震発生直後から被災地入りし、ボランティア活動を続け、更生を目指す姿も注目された。25年7月20日投開票の奈良市議会議員選で初当選。26年4月4日に、「4年の執行猶予が満了」したことを報告していた。