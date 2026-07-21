玉城デニー知事が辺野古転覆事故「遺族の気持ち」代弁？　「出来るだけ静かに」...20日以上前の答弁が拡散

沖縄県の玉城デニー知事の20日以上前の議会答弁がネット上で拡散され、SNSで批判の声が相次いでいる。2026年6月末の沖縄県議会で、3月16日に沖縄県・辺野古沖で起きた転覆事故により犠牲となった同志社国際高校（京都府）2年の武石知華さん（17）の遺族の気持ちを「代弁」するかのような内容だ。

犠牲者を「政治的に利用しているのはかわいそうですよ」

事故では、同志社国際高校の生徒ら21人が乗った2隻のうち、「不屈」が転覆した後、助けに向かった「平和丸」も転覆した。平和丸に乗っていた武石さんと、不屈の男性船長の2人が亡くなった。

武石さんの遺族は事故後、「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」のnoteアカウントを開設。事件をめぐる関係者の対応について発信を行っている。

こうした中、波紋を広げているのは、県議会での玉城氏による答弁だった。

島尻忠明議員（沖縄自民党・無所属の会）が質問に立ち、「遺族はいろんな報道で（武石さんは）ただ修学旅行に行っただけで『政治活動に利用されている』と。（沖縄）タイムスにも記事が載って、1日でこれを撤回している。政局にしているのはこういう人たちだ。政治的に利用しているのはかわいそうですよ。それについてどう思いますか？」と問いかけた。