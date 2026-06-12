モスバーガーが「詐欺広告」に注意喚起　企業騙った「体験イベント」の偽広告＆サイト報告相次ぐ...ミスド、丸亀製麺も

ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は2026年6月12日にXで、モスバーガーの名を騙った「ハンバーガーづくり体験イベント」の偽のネット広告が確認されたとして、注意喚起した。企業によるこうした偽サイトや広告への注意喚起が相次いでいる。

モスバーガー「広告をクリックしないようご注意ください」

モスバーガー公式Xは、モスバーガーの名前を騙った「『店舗でハンバーガーづくり体験イベントを全国で開催する』という旨の詐欺広告」がSNSを中心に確認されていると報告。全国でこのようなイベントは行っていないと否定し、「広告をクリックしないようご注意ください」と注意喚起した。

こうした、主に子どもに向けた体験イベントを装った偽広告や偽サイトは複数企業で確認されている。

山崎製パンは5月29日に公式Xで、SNS上で山崎製パンの名称やロゴを不正に使用した「こども 山崎パン職人体験」を謳う広告が確認されていると投稿。「これらの広告は弊社とは一切関係ございません。偽の広告内のリンクはクリックせず、個人情報の入力も絶対に行わないようご注意ください」と呼びかけた。

ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」も3月11日に公式サイトで、「『ミスタードーナツお仕事体験教室』の参加を促す偽サイト」を確認したとして注意喚起。該当のサイトでは、「店舗でのドーナツ手作り開催日程を選択し予約手続きへと進むと、別の媒体での連絡を促される仕組み」になっているという。

「個人情報の入力や連絡先の登録、金銭のお支払い等を行われませんよう、十分ご注意ください」と呼びかけた。

うどんチェーン「丸亀製麺」も2月27日に公式サイトとXで、偽サイトについて注意喚起をした。丸亀製麺では、｢手づくり体験教室｣、｢こどもうどん教室｣のイベントを実施しているが、これを装った偽サイトが確認されたという。

偽サイトと丸亀製麺は「一切関係ございません」とし、「偽サイトを利用された場合、個人情報や代金を詐取される恐れがありますので、アクセスや申し込みは絶対に行わないでください」と呼びかけている。