韓国・李在明大統領、W杯1次リーグ敗退に激怒　「無能な人を指揮官に選べば...」　異例の罵倒に日韓ネット民ドン引き

韓国の李在明大統領が2026年6月28日、ワールドカップ（W杯）北中米大会での、韓国代表の1次リーグ敗退にXで怒りをあらわにした。

自身も「赤い悪魔」

グループAとなった韓国代表は、初戦となるチェコ戦では2ー1で勝利するも、メキシコ戦では0ー1、南アフリカ戦でも0ー1で敗戦。グループ3位となり、決勝トーナメント進出は3位チーム同士の結果を待つこととなった。

グループステージ最終日となる28日、コンゴ対ウズベキスタンでコンゴが勝利したことで、韓国は9位に。2大会ぶりとなる1次リーグでの敗退が決まった。

李氏は同日、Xを更新し、自身も韓国の代表チームを愛するファンを意味する「赤い悪魔（レッドデビルズ）」であるとした上で、代表チームを厳しく批判した。

「元名誉プロサッカー団長であり、心からの『赤い悪魔』として、予想外の結果に戸惑いを越えて呆然とする思いです」

「結局、人事が万事であることを改めて証明された」とし、「能力ではなく身内びいきを重視して無能な人物を指揮官に任命するなら、結果は火を見るより明らかだ」と指摘。

「公私を区別できず、公益よりも私益を優先させるような杜撰な人事が行われるのは、人事権者に対する監視・牽制・問責が不可能、あるいは困難であるためだ」とし、「民間領域における民主的な指導体制の構築と、客観的な監視・牽制体制の確立は、この政府の主要な国政課題だ」とした。