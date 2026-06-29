亀梨和也＆田中みな実の結婚発表で名前挙がった女性芸人　16歳の頃から亀梨大ファン...「大丈夫かな？」

歌手で俳優の亀梨和也さんが2026年6月29日に公式サイトで、フリーアナウンサーで俳優の田中みな実さんとの結婚を発表した。これを受けSNSでは、亀梨さんの大ファンを公表している女性芸人について、「大丈夫かな」と心配する声が上がっている。

「美男美女でお似合い」「素敵すぎるカップル！！」

亀梨さんは公式サイトで「皆さまへご報告」として、田中さんと連名の文書を掲載。結婚と合わせて、「新しい命を授かっております」と田中さんの妊娠も発表した。

続けて、「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」とコメント。最後には、亀梨さんと田中さんの直筆の署名が添えられている。

Xでは、「ほんとに声出てびっくりしちゃった！！！！おめでたい！！！」「美男美女でお似合い」「素敵すぎるカップル！！！！」といった声が寄せられている。

一方で、お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加さんの名前を挙げる声も。

注目されることとなった田辺さんは、自身が16歳の頃から亀梨さんの大ファンであることを公言している。例えば、23年11月に自身のYouTubeチャンネル「ぼる塾田辺の食べるわよチャンネル」に亀梨さんがゲスト出演した際には、「今、夢みたいなことが起こっております」「ちょっと赤面しちゃって、カーってなって、すごい熱い」と大興奮。24年にラジオで誕生日を祝ってもらった際には、「新幹線でパニックすぎるっていうか泣いてる 苦しい。大好き」と感激していた。

ほかにも、たびたびXやテレビ、YouTube動画などで亀梨さん「愛」を口にしていたことから、Xでは亀梨さんの結婚発表に「推しの結婚、嬉しかったり、ちょっと悲しかったりで複雑だけど、田辺さん大丈夫かな？」「真っ先に田辺さんが浮かんだ」「おめでとうございます と共に田辺さん大丈夫かなあが頭をよぎる」といった声が寄せられている。