広島原爆の日、小沢一郎氏が高市政権を「戦前回帰路線」と非難　「この国は再び滅亡に向かいかねない」

中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年8月6日に自身のXを更新。高市早苗首相が戦前回帰を推し進めているとして批判した。
武器輸出緩和、成長戦略と称する軍需工場の建設...
1945年8月6日、人類史上初の原子爆弾が広島に投下されたことを受け、小沢氏は「人類が生み出した最も破壊的な兵器が、市民に対して実際に使用された人類の恥ずべき惨禍の日である。爆風と熱線は一瞬にして街を壊滅させ、多くの命を奪った」と戦争、さらには核兵器が奪ったものの大きさについて振り返った。
そして、「日本は唯一の戦争被爆国として、『核兵器のない世界』の実現を国際社会に呼びかけてきた。その根底には、戦争の惨禍を二度と繰り返さないという決意があり、日本国憲法の平和主義や、歴代政権が掲げてきた非核三原則とも深く結び付いている」と続けた。
また、「高市政権は、この認識が欠落しており、安全保障環境の悪化を口実に、防衛費の大幅増額や武器輸出緩和、成長戦略と称する軍需工場の建設、国民監視のための国家情報局の設置、旧軍の階級名称復活など、戦前回帰路線を推し進めている」「高市総理自身も非核三原則の見直しが持論である。このままでは政治を元凶として、いつか来た道をたどり、この国は再び滅亡に向かいかねない」と主張した。
八月六日、広島に原子爆弾が投下された日。人類が生み出した最も破壊的な兵器が、市民に対して実際に使用された人類の恥ずべき惨禍の日である。爆風と熱線は一瞬にして街を壊滅させ、多くの命を奪った。周辺地域でも深刻な熱傷や放射線障害に苦しむ人々があふれかえった。その光景は、この世の地獄と形…— 小沢一郎（事務所） (@ozawa_jimusho) August 5, 2026